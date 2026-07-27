索罗门群岛主要金矿发生山崩意外 据报至少10人丧生

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（法新社雪梨27日电） 索罗门群岛国家灾难管理办公室今天告诉法新社，这个太平洋岛国的一座主要金矿发生山崩。

中资企业控股的金岭（Gold Ridge）金矿是索罗门群岛的重要经济支柱，去年开始进行扩建。

索罗门群岛皇家警察部队（Royal Solomon Islands Police Force）拒绝透露死亡人数。当地媒体「深度索罗门」（In-depth Solomons）则报导，金矿现场已寻获10具遗体。

国家灾难管理办公室（National Disaster Management Office）向法新社证实，金岭金矿发生山崩。这座矿场位于首都荷尼阿拉（Honiara）东南方约25公里处。

荷尼阿拉的中央医院（National Referral Hospital）表示，该院将接收罹难者遗体。医院工作人员艾力克（Lyrex Alick）告诉法新社：「有些人已经死亡。」

社群媒体上的照片和影片显示，推土机正在现场挖掘崩塌的岩石和泥土。

金岭矿业公司由中国企业「万国国际矿业」（Wanguo International Mining）持有多数股权。万国国际矿业5月表示，这座金矿去年贡献了索国近1/4的国内生产毛额（GDP）。

索罗门群岛新任总理瓦尔（Matthew Wale）近期表示将全面改革矿业部门，以让更多收益回流当地经济。