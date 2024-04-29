索罗门群岛国会5/2选新总理 亲中政府面临挑战

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（法新社索罗门群岛首都荷尼阿拉29日电） 南太平洋岛国索罗门群岛本月举行的国会大选，包括现任亲中政府在内，无政党赢得足以执政席次，因此国会将于5月2日尝试选出新总理，结果恐影响与中国关系。

索罗门群岛总督武纳吉（David Vunagi）今天在书面通知中表示，国会议员将在5月2日上午9时30分（台北时间2日上午6时30分）开会选出新总理。

武纳吉说，总理人选的提名将在明天下午截止。

亲北京的索罗门群岛现任总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在17日举行的国会选举以微弱优势保住个人席位，但初步结果显示，他的政党未能赢得国会明显多数，在所有50席当中目前仅获15席。

这个结果让他不得不争取可能的联合政府伙伴，才能继续执政。

苏嘉瓦瑞2022年与北京签署安全协议，且在他执政期间，中国的利益在索罗门群岛迅速扩大。

苏嘉瓦瑞的敌对政党已表示，若由他们筹组政府，上台后有意削弱中国的影响力。

据报索罗门群岛有4个反对党已联合起来争取执政，包括组成「问责改革与赋权联盟」（Coalition for Accountability Reform and Empowerment，CARE）的3个政党及索罗门群岛民主党（Solomon Islands Democratic Party）。

不过根据暂时结果，这4个党目前合计仅拿下20席，因此还须拉拢其他国会议员才能获得执政机会。