索罗门群岛大选将登场 唐人街严防选后暴动

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（法新社荷尼阿拉16日电） 大洋洲国家索罗门群岛明天将举行全国大选，坚韧顽强的唐人街地区今天为选后恐爆发暴力事件预作准备。店家无不担心一旦亲北京的领导人连任成功，当地会再度成为被攻击的目标。

2019年和2021年暴动期间，这个商业区遭到暴民肆虐，中国对这个太平洋岛国政府影响力日增而引发民怨是其中部分原因。 唐人街地区店主梅塔拉（Ruth Maetala）于全国大选前夕表示，大选纷扰落幕前，她的二手衣店会一直关闭。

她告诉法新社：「我们会从明天关店至19日，提防有什么事情发生。」

种族暴力事件促使澳洲为首的索罗门群岛维和任务团于2003年至2017年间运作，北京当局于2006年选举暴动后撤离许多华人。

但是2021年的骚动尤其令人触目惊心，唐人街整个街区被人纵火，有至少3人丧命，熏黑的建筑废弃至今。 当地人现在把当年发生的事称为「火劫」。 梅塔拉说：「我是在那场火劫之前两周开店，当时一片火海。」

唐人街地区位在首都荷尼阿拉（Honiara）郊外，已陆续有民众搬回来。

但是当地中国人开的店家已为数不多，其余遭破坏商店的混凝土外墙破败且内部空无一物，并且遭人捣毁和涂鸦。

有人用喷漆写道：「中国人，滚回去。」

担任警卫的塞尼（Robinson Seni）说：「中国店家回不来，因为此地没有他们容身之处，没有地方给他们开店。」

店主安德森（Talina Anderson）说，基于安全的考量，选举季节期间会雇用「一些当地人」帮她照顾生意。

她说：「我有雇用一些在上次暴动中蒙受经济打击的人。他们失业，一贫如洗。」

位在荷尼阿拉��中心的中国大使馆周围已于选前仓促竖立一道钢制栅栏。