索罗门群岛将签协议 邀美国海岸防卫队巡逻

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（法新社雪梨21日电） 索罗门群岛总理瓦尔在访问华府期间表示，索罗门群岛将签署一项协议，允许美国海岸防卫队（U.S. Coast Guard）在当地警方登船随行下巡逻索罗门群岛海域。

索罗门群岛2022年与中国签署秘密安全协议后，成为中国在南太平洋最亲近的安全伙伴，当年还拒绝一艘美国海岸防卫队舰艇停靠港口。

瓦尔（Matthew Wale）今年5月当选总理，承诺带来改革。他本月20日在华府与美国海岸防卫队副司令艾伦（Thomas Allan）会面。

索罗门群岛声明说，双方将于下周在索罗门首都荷尼阿拉（Honiara）签署「随船观察员协议」，强化联合海上执法与监控。

声明还说：「瓦尔总理强调亟需强化整个太平洋区域安全，指出毒品和人口贩运以及非法、未报告、不受规范（Illegal, unreported and unregulated, IUU）渔业行为威胁日增。」

美国海岸防卫队近年来扩大巡逻南太平洋，协助「随船观察员」在海上查缉非法渔船。随船观察员是指当地警察。

2024年，搭乘美国海岸防卫队舰艇的随船观察员在万那杜（Vanuatu）和吉里巴斯（Kiribati）海域登上中国渔船，查获部分船只非法捕鱼情事，引发中国官员抗议。

前澳洲驻索罗门群岛外交官巴特利（James Batley）表示，这项与美国海岸防卫队的协议是政策一大转向，显示瓦尔兑现改革承诺。

他说：「现在整个太平洋对于毒品等跨国犯罪活动忧心忡忡，索罗门群岛甚至出现『运毒潜艇』，因此我认为美国能提出有说服力的理由证明他们能在这方面提供协助。」

瓦尔也会晤美国副国务卿蓝道（Christopher Landau），讨论潜在投资，包括比纳港（Bina Harbour）的开发计画。索罗门群岛希望在比纳港兴建鲔鱼加工出口工厂。

先前有报导指出中国有意参与开发比纳港，引发澳洲担忧比纳港可能成为军民两用港口。