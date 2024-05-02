索罗门群岛新总理出炉 马内列承诺延续亲中路线

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（法新社索罗门首都荷尼阿拉2日电） 索罗门群岛总督武纳吉表示，亲中的前外交官马内列（Jeremiah Manele）今天当选总理，他承诺将延续这个太平洋岛国与中国关系日益密切的外交政策。

武纳吉（David Vunagi）说，马内列在50名国会议员的无记名投票中囊括31票，为这场选举掀起高潮。现任总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2022年与中国签订安全协议后，此次选举受到中国、美国、澳洲和整个南太平洋地区的密切关注，因为选举结果可能对区域安全产生影响。

马内列的对手、在野党领袖瓦尔（Matthew Wale）获得18票。瓦尔力图抗衡北京对索罗门群岛日益增加的影响力。

投票进行期间，成群的警察在国会周遭加强巡逻，以避免过去在选举期间发生骚乱的情形再次上演。

马内列说：「人民已经发声了。」他赞扬过去发生的暴力事件并未重演。

「今天我们向全世界展现，我们已经比过去更好。」

太平洋观察家认为，马内列将延续索罗门群岛的亲中路线，尽管他的热情不如苏嘉瓦瑞。

索罗门群岛2019年与台湾断交、与中国建交，马内列时任外交部长。

索国稍早举行国会大选，无政党赢得足以执政席次，立场亲中的苏嘉瓦瑞本周宣布退选。

马内列矢言，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）后，「全国团结政府」将聚焦于改善经济并「在复苏之路上取得进展」。

他表示，增值税法案、建立经济特区以及针对国家资源制定规则，将成为新政府议程的首要议题。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）