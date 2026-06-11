索罗门群岛新政府：与中国安全协议依法须保密

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（法新社雪梨11日电） 太平洋岛国索罗门群岛新政府今天证实，索国2022年与中国签署的安全协议依法不能对外公开内容。这份协议令美国和澳洲不安，担忧为中国在南太平洋常态军事部署开启大门。

这份协议是由外界视为中国在南太平洋最坚定盟友的索罗门群岛（Solomon Islands）前总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）任内签署。今年5月以改革为口号当选新总理的瓦尔（Matthew Wale）过去身为反对派领袖时，曾要求公开这份协议。

瓦尔上周访问澳洲时表示，他的内阁将重新检视这份协议。他并坦言自己直到出访前才看过协议内容。

不过根据索罗门媒体报导，瓦尔在结束澳洲和纽西兰访问行程后，昨天在索国首都荷尼阿拉（Honiara）召开的记者会上表示，新政府受到法律限制，无法对外公开协议细节。

据报他说：「很遗憾，与中国的安全协议包含保密条款。这具有法律约束力，且是由前政府加入。我们没办法公开协议内容。」但他也说，未来索罗门的任何国际条约都应该受到国会监督。

瓦尔的办公室今天向法新社证实，这份协议不得不维持保密。

瓦尔在昨天记者会上还说，他的纽澳行已使得索罗门先前与两国的紧绷关系获得改善。他表示：「在安全议题上，索罗门群岛将不会是区域不确定性和不稳定性的来源。」