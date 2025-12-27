索马利兰获以色列承认 欧盟敦促尊重索马利亚主权

（法新社布鲁塞尔27日电） 在以色列正式承认非洲东北部的索马利兰为「独立主权国家」后，欧盟今天强调，索马利亚的主权应受尊重，并呼吁进行对话；索马利兰于1991年宣布自索马利亚独立。

以色列昨天宣布正式承认索马利兰，自称共和国的索马利兰于1991年单方面宣布自索马利亚独立，数十年来努力争取国际承认。

欧盟对外事务发言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）表示，欧盟「依据索马利亚联邦共和国宪法、非洲联盟（African Union）宪章及联合国宪章，重申尊重索马利亚统一、主权及领土完整的重要性」。

艾拉努尼在声明中指出：「这对整个非洲之角（Horn of Africa）地区的和平与稳定至关重要。」

他补充道：「欧盟鼓励索马利兰与索马利亚联邦政府展开有意义对话，以化解长期以来的分歧。」

索马利亚谴责以色列此举是「蓄意侵犯」其主权，埃及、土耳其、6国组成的波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）以及总部设在沙乌地阿拉伯的伊斯兰合作组织（Organisation of Islamic Cooperation）也同声表达谴责。