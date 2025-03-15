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紧张局势笼罩 加拿大国防部：审查美制战机采购计画

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（法新社蒙特娄15日电） 加拿大国防部发言人今天告诉法新社，由于与美国川普政府关系紧张，加国正重新评估大规模采购美国制造F-35战机的计画。

本月14日，葡萄牙宣布重新考虑采购美国F-35战机的可能性，并可能以欧洲制战机取代老旧的美制F-16战机。国际社会也对川普发动关税战及其对大西洋盟友的支持动摇感到不满。

川普本月对所有加拿大输美产品徵收25%关税，之后又同意暂停对北美贸易协定涵盖的加国出口产品徵收关税，此举让加国感到不安。他还多次喊话称加拿大将成为美国第51州，这也激怒了加拿大人。

加国国防部发言人卡萨诺韦（Laurent de Casanove）透过电子邮件表示，新任总理卡尼（Mark Carney）14日宣誓就职后采取的首波行动之一，就是要求国防部「确认目前的F-35采购合约是否是国家最好的投资，以及是否有其他选择，可以更好地满足国家需求」。

2023年1月，加国政府与美国洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）签署合约，以购买88架F-35战机，总价高达190亿加币。

加国已支付首批16架战机的费用，这些战机预计于明年初交付。

声明指出，上述军购交易并未取消，但「考虑到不断变化的环境，我们需要做好充分准备，确保当前形式的合约符合加拿大人民和武装部队的最佳利益」。

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