红海散装货船遭叶门叛军攻击 船员称3死4伤

3 分钟

（法新社杜拜6日电） 美国军方表示，叶门叛军「青年运动」（Houthi）今天发射一枚飞弹，在亚丁湾击中一艘散装货船，船员通报有3人死亡、至少4人受伤。

近几个月来，背后有伊朗撑腰的青年运动将攻击目标锁定行经红海重要贸易路线的商船，先前曾在此区击中船只，但今天传出3死4伤的事件，似乎是这类攻击首度造成伤亡。

美军中央司令部（CENTCOM）在声明中说，一枚反舰弹道飞弹击中悬挂巴贝多旗帜、赖比瑞亚拥有的「真实信心号」（M/V True Confidence），遇袭后船员通报「有3人丧命、至少4人受伤，其中3人生命垂危，船只严重损坏」。

美军中央司令部说，「船员弃船，盟军战舰做出回应，正在评估情势」，并指出这次袭击是青年运动两天内第5度发射反舰弹道飞弹。

美军中央司令部又说：「青年运动发动的这些鲁莽攻击扰乱了全球贸易，并夺走国际海员的性命。」

青年运动军方发言人萨里（Yahya Saree）在社群媒体上说，这艘散装货船「在船员无视青年运动发出的警讯后」遭多枚飞弹锁定攻击。

英国驻沙那大使馆稍早表示，这起攻击造成至少2人死亡，称有人员伤亡是「青年运动对国际船只鲁莽发射飞弹造成的悲伤但无可避免的后果」。

同时，英国外交大臣卡麦隆（David Cameron）承诺，「我们将继续捍卫航行自由，并以行动支持我们的诺言」。

青年运动去年11月开始攻击亚丁湾（Gulf of Aden）与红海船只，称这项行动是为了在毁灭性的加萨战争中声援巴勒斯坦人。

为了回应船只遇袭，美国与英国今年1月起对叶门的青年运动目标发动攻击，但青年运动仍继续袭击商船。

青年运动已矢言将攻击以色列、英国与美国船只，以及驶往以色列港口的船舶，扰乱行经叶门外海重要贸易路线的交通。