约旦国会大选10日登场 民众关切加萨战争恐无心投票

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（法新社安曼9日电） 约旦明天将举行国会大选，然而民众普遍为经济不景气与加萨走廊战争持续不断感到挫折，一些选民可能无心参与选举，甚至放弃投票。

约旦4年举行一次国会大选，今年是2022年1月通过新法后首次国会选举，这项法律增加了众议院总席次、为女性保留更多名额并调降候选人最低年龄限制。

参选者包括约旦主要部落代表、中间派与亲政府候选人、独立和左派人士，以及穆斯林兄弟会（Muslim Brotherhood）政治部门暨最大反对党「伊斯兰行动阵线」（Islamic Action Front）成员。

根据约旦选举委员会，在这个约有1150万人口的国家，逾510万人登记投票。

以色列自去年10月7日起持续对加萨走廊（Gaza Strip）发动致命攻势，激怒许多约旦选民。约旦选民约一半是巴勒斯坦裔。

43岁公务员穆罕默德（Omar Mohammed）谈到，每天在加萨走廊发生的杀戮、破坏与惨剧，让他们感到痛苦无助、羞辱贬抑，使他们忘记选举和所有周遭事物，「我还不确定自己是否会去投票」。

约旦政府昨天表示，一位叫做杰齐（Maher Diab al-Jazi）的约旦卡车司机在通往约旦河西岸（West Bank）的胡笙国王桥（King Hussein Bridge）射杀3名以色列警卫，内政部根据初步调查指杰齐是独自犯案。

约旦前国会议员阿莫帝（Saleh Armouti）代表伊斯兰行动阵线再次参选，他告诉法新，加萨走廊战争与巴勒斯坦志业成为选举核心议题，所有人都把注意力放在那里及巴勒斯坦人遭到屠杀。

阿莫帝认为选举不应延期，「但我也担心一些人会因这些事件而放弃投票」。

加萨走廊战事迟迟未平息，也重创占约旦国内生产毛额（GDP）14%左右的观光业，导致国家收入下降，而约旦今年第1季公共债务逼近500亿美元，失业率高达21%。