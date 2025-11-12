约旦河西岸城市爆冲突巴人受伤 多名以色列屯垦者被捕

（法新社巴勒斯坦自治区贝特利德11日电） 以色列军警今天表示，位于被占领约旦河西岸的图尔卡姆市（Tulkarem）附近发生暴力冲突，造成巴勒斯坦人受伤、财产受损后，安全部队逮捕多名以色列屯垦者。

军方表示，「蒙面以色列平民…袭击巴勒斯坦人并纵火焚烧当地财产」后，他们随即派遣部队前往现场。 以色列军方补充，「安全部队采取镇暴手段驱散冲突，并逮捕数名以色列平民」，另有4名受伤的巴勒斯坦人被送往医院治疗。

以色列警方另在声明中表示，约旦河西岸北部的「贝特利德村（Beit Lid）和代尔夏拉夫村（Deir Sharaf）今天稍早发生暴力事件」后，共有4名犯嫌遭逮捕。

贝特利德村长哈玛迪（Hussein Hammadi）向法新社表示，约有200名以色列屯垦者从丘陵地区下山，朝他的村庄走来，之后分成两组。

哈玛迪说：「其中一组攻击沿路斜坡上的贝都因人社区，另一组爬上邻近设有朱奈迪乳品（Juneidi Dairy）工厂的山丘。」朱奈迪为巴勒斯坦主要乳品品牌之一。

哈玛迪说：「攻击贝都因人社区的那一组人焚烧了贝都因人的车辆、畜舍与房屋，还试图偷窃羊只，之后又前往另一处贝都因人营地。」哈玛迪说，另一组人则在乳品工厂焚烧5辆公司卡车并洗劫厂房。

哈玛迪补充，袭击事件中有10名巴勒斯坦人受伤。

以色列自1967年起占领约旦河西岸，目前有超过50万以色列人居住于当地屯垦区。这些以色列人中有一小部分会对巴勒斯坦人施暴，巴勒斯坦人则一直抱怨以色列部队往往不会逮捕屯垦者。

国际法规定，约旦河西岸所有屯垦区均属非法。

哈玛迪表示，他不认为警方今天有逮捕屯垦者。他说：「如果没有军队保护，他们绝对不敢这样行动。」