约旦河西岸歹徒车上开枪 3人丧生

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（法新社耶路撒冷6日电） 以色列军方与救难单位表示，约旦河西岸（West Bank）1座村庄附近今天有歹徒在1辆巴士等车辆上开枪，造成3死7伤。以色列总理尼坦雅胡矢言将杀人犯捉拿到案。

以色列非营利的紧急医疗救护组织「红色大卫之星」（Magen David Adom）表示：「急救人员证实有2女1男共3人罹难。」以军称部队正在追缉发动攻击的「恐怖分子」。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）从办公室发布声明称，「我们会抓到这些卑鄙的杀人犯，并追究他们及其协助者的责任」，「一个都逃不掉」。

另一方面，根据巴勒斯坦法塔组织（Fatah）及巴勒斯坦卫生部，以军昨天在约旦河西岸杀害2名巴勒斯坦人，包括1名17岁青少年。

巴勒斯坦媒体报导，以军朝1名37岁男子的住家开枪。巴勒斯坦卫生部则说，17岁青少年死于以色列对那不鲁斯（Nablus）阿斯卡营地（Askar）的突袭。

以军表示，部队在约旦河西岸击毙1名武装激进分子，缴获武器并拆除1处爆裂物实验室。以军还说，部队在那不鲁斯地区遭激进分子扔掷爆裂物，以军朝他们开火。

以色列自1967年第三次以阿战争后，即在约旦河西岸设立屯垦区（Settlement），挤压巴勒斯坦的生存空间，并透过强行占领，使以色列版图至今仍不断扩大。

巴勒斯坦人视约旦河西岸为未来建立独立国家的核心领土，国土还包括加萨走廊（Gaza Strip）。自2023年10月7日加萨爆发战争以来，约旦河西岸的暴力事件也随之大增。

以色列军方今天还发现3枚抛射物从北加萨射入以色列境内。

以军发布声明表示：「1枚抛射物遭以色列空军拦截，1枚落在（以色列南部城镇）史德洛特（Sderot），1枚落在空旷区域。未传出有人受伤。」