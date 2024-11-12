约20万人在照护机构受虐 纽西兰总理致歉

afp_tickers

2 分钟

（法新社威灵顿12日电） 纽西兰总理卢克森今天历史性地向那些在国家照护机构遭到肢体虐待和性虐待的受害者致歉，承认他们过去在育幼院和精神病院承受「无法想像的痛苦」。

根据近期一项公开调查，约有20万名纽西兰人在国家照护机构受虐，报告内容形容调查结果是「难以想像的国家灾难」。

调查结果显示，儿童遭教会照护人员性虐待，母亲被迫将孩子送养，棘手的患者被绑在床上接受会诱发癫痫的电痉挛治疗。

卢克森（Christopher Luxon）今天代表漠视这些悲惨事件通报的历任政府道歉。

他在国会演说中表示：「我很抱歉，当你们站出来通报受虐时，没人相信你们…你们之中有些人可能觉得，经历这么久、这么多伤痛后，我这番话一点都不重要。但我希望今天藉着道歉并承认你们承受的重担，能让你们之中的一些人感觉负担减轻了一点。」

卢克森特别提到纽西兰乡下的艾丽斯湖（Lake Alice）精神病院，这所医院如今恶名昭彰，患者忆起曾在不知情的状况下遭到绝育、被当作不道德的医学实验对象，还被电击惩罚。

卢克森说：「对于那些曾在艾丽斯湖受虐的人，（你们当时）年轻、孤身一人、承受无法想像的痛苦，我非常抱歉。」

许多受害者通报出现难以治愈的创伤，进而导致成瘾和其他问题。

调查报告发现，有些虐待案例涉及种族歧视，受害者是原住民族毛利人。

这项调查始于2018年，已提出233项建议，卢克森政府承诺会纳入考量。