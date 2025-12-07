纪实摄影大师帕尔辞世享寿73岁

（法新社伦敦7日电） 备受推崇的英国纪实摄影家帕尔的基金会今天宣布，他已经在英国西部城市布里斯托家中辞世，享寿73岁。

帕尔（Martin Parr）以用庸俗和饱满的色调在英国和世界各地捕捉人生百态着称，对日常生活中荒诞不经的瞬间特别敏锐，无论是富人的消遣还是工人阶级的生活，都有他的独特视角。

帕尔因拒绝迎合的拍摄手法和内容而挨批残酷，时而引发争议，但他对此从不道歉。他也因作品的社会意义而备受肯定，被视为纪实摄影传奇人物。

马丁．帕尔基金会（Martin Parr Foundation）在官网的声明中指出：「我们怀着万分哀痛的心情宣布，马丁．帕尔（1952年－2025年）昨天在布里斯托（Bristol）家中辞世。」

声明指出，「马丁将被深深怀念」，并提到他身后留下妻子苏西（Susie）、女儿艾伦（Ellen）、姐妹薇薇安（Vivien）和孙子乔治（George），「家属请求外界此刻给予隐私」。

基金会指出，将与帕尔自从1994年起加入、2013年至2017年担任主席的马格兰摄影通讯社（Magnum Photos）合作，「致力保存和传承马丁的艺术资产」。

声明没有公布帕尔逝世的相关细节。

他先前曾透露被诊断出罹患骨髓瘤，这是一种会影响骨骼与身体各部位的血液性癌症。