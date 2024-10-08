纪念以哈冲突满周年 拜登吁和平贺锦丽种石榴树

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（法新社华盛顿7日电） 巴勒斯坦武装组织哈玛斯去年10月7日突袭以色列至今满1年，在中东冲突可能冲击美国11月大选之际，美国总统拜登以及本届总统候选人贺锦丽和川普今天各自出席相关纪念活动。

在白宫庄严肃穆的犹太悼念仪式中，拜登点了一根蜡烛，一名拉比（rabbi）为受害者吟诵祈祷文。在中东濒临爆发全面性战争的此时，拜登呼吁维持和平。

副总统兼民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）在她的华府官邸种了一棵纪念树；前总统川普（Donald Trump）则是前往纽约一位着名犹太教拉比长眠的墓地。

哈玛斯（Hamas）去年10月7日突袭以色列南部，促使以色列对哈玛斯控制的加萨走廊发动报复性军事行动，也对声援哈玛斯的黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）隔空交火。过去1年期间，拜登政府提供数以十亿美元的武器力挺以色列这个关键盟友。

在白宫，拜登今天发布声明说：「今年冲突期间，有太多平民受苦受难。」

拜登谴责这些攻击「残暴得难以言喻」，说他与贺锦丽「全心投入」维护以色列安全，对抗伊朗及其区域盟友哈玛斯、真主党以及叶门的青年运动（Huthis）。

但他也形容10月7日「对巴勒斯坦人而言是黑暗的一天」，说他与贺锦丽「持续努力达成加萨停火协议」。

在以色列近来加强袭击真主党之下，拜登与贺锦丽各自发表声明说，「外交解决方案」是达成全面性和平的「唯一途径」。

在副总统官邸，尽管外头传来一阵阵反加萨战争抗议声浪，贺锦丽与丈夫任德龙（Doug Emhoff）在庭院种下一棵象徵着「希望与正义」的石榴树。

贺锦丽随后向媒体表示，加萨停火协议是「为这个区域带来任何形式稳定」的最佳希望。她说：「我们不会放弃。我们正竭尽所能达成停火人质协议。」