纪念加萨战争周年 贺锦丽种树川普访拉比墓地

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（法新社华盛顿7日电） 巴勒斯坦武装组织哈玛斯去年10月7日袭击以色列至今满1年，在中东冲突可能冲击美国11月大选之际，美国民主党总统候选人贺锦丽与对手川普今天都出席相关纪念活动。

副总统兼民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）在她的华府官邸种了一棵纪念树；前总统川普（Donald Trump）则是前往纽约一位着名犹太教拉比长眠的墓地。

哈玛斯（Hamas）去年10月7日突袭以色列南部，促使以色列对哈玛斯控制的加萨走廊发动报复性军事行动，也对声援哈玛斯的黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）隔空交火。过去1年期间，拜登政府提供数以十亿美元的武器力挺以色列这个关键盟友。

在副总统官邸，尽管外头传来一阵阵反加萨战争抗议声浪，贺锦丽与丈夫任德龙（Doug Emhoff）在庭院种下一棵象徵着「希望与正义」的石榴树。

贺锦丽随后向媒体表示，加萨停火协议是「为这个区域带来任何形式稳定」的最佳希望。她说：「我们不会放弃。我们正竭尽所能达成停火人质协议。」

而在纽约，川普前往约市皇后区一位着名正统犹太教拉比长眠的墓地致意，并未发表任何公开谈话。但在选情胶着的此时，川普稍早受访时抨击拜登与贺锦丽处理中东冲突的方式，痛批现任执政团队的「外交政策有可能是史上最糟糕」。

川普说，以色列总统尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「根本没有在听」拜登的话，这位房地产大亨还扬言，如果他重返白宫，他会协助把饱受战火蹂躏的加萨，变成比「摩纳哥还好」的地方。

川普竞选团队稍早在声明中说：「川普总统再次当选是势在必行的，这样他才能终结这场流血冲突。」

加萨战争周年凸显出，拜登与贺锦丽政府过去1年对尼坦雅胡的作为显然毫无影响力，他们的束手无策，在中东濒临全面战争的此时尤其明显。

伊朗不久前为报复以色列近期杀害多名盟友高阶人物，而朝以色列发射一波波飞弹，预料将引发以色列反击。对此，拜登敦促尼坦雅胡政府切勿攻击伊朗的石油设施，担心石油设施遇袭可能会导致油价上涨，并在美国选前不到1个月的情况下冲击国内经济。

不只油价，贺锦丽和拜登还要担心加萨战争引发的政治地雷，毕竟，在对选情至关重要的关键摇摆州内，有许多阿拉伯穆斯林选民和左翼民主党人士，对这场冲突都怨声载道。