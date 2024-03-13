纳瓦尼密友立陶宛住家外遇袭 遭人持槌子猛殴

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（法新社维尔纽斯12日电） 立陶宛警方表示，已故俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）的亲密盟友伏科夫（Leonid Volkov）今天在立陶宛的住家外遭到袭击，送医治疗。

43岁的伏科夫是俄国最着名的反对派人物之一，也是纳瓦尼的密友，曾任纳瓦尼的幕僚长和其成立的「反贪腐基金会」（Anti-Corruption Foundation）主席，任期至2023年。

纳瓦尼发言人亚尔米许（Kira Yarmysh）在旧称推特（Twitter）的社媒平台X表示：「伏科夫刚刚在住家外遭遇攻击。有人打破车窗，朝他的眼睛喷洒催泪瓦斯，随后这名攻击者开始用槌子殴打伏科夫。」

纳瓦尼的盟友提供伏科夫受伤的照片，可见他鼻青脸肿、腿部流血，鲜血已经浸透了他的牛仔裤。

他们稍后也分享了伏科夫被担架抬上救护车的照片。

立陶宛警方发言人马托尼斯（Ramunas Matonis）向法新社证实，今晚10时左右，有一名俄罗斯公民在首都维尔纽斯（Vilnius）的住家附近遭到袭击。

马托尼斯说：「很多警察正在现场处理情况。」

他补充说，嫌疑人的身分尚未确定，有关这起袭击事件的更多细节预计明天上午公布。

警方证实伏科夫已住进医院。

近一个月前，纳瓦尼在北极圈流放地的监狱中逝世，伏科夫将此归咎于俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），俄国将于本月15日到17日举行总统大选，蒲亭有可能再度胜选，继续执政6年。

立陶宛外交部长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在社群媒体贴文，谴责这起攻击事件。

他说：「伏科夫遇袭的消息令人震惊。有关当局正在调查此案。肇事者必须为自己的罪行负责。」

许多俄罗斯流亡者定居在北大西洋公约组织（NATO ）成员国立陶宛，在俄罗斯挥军入侵乌克兰期间，立陶宛一直坚定支持乌国。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）