纳瓦尼盟友伏科夫立陶宛遇袭 誓言继续对抗蒲亭

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（法新社维尔纽斯13日电） 已故俄罗斯反对派领袖纳瓦尼的亲密盟友伏科夫昨天在立陶宛首都维尔纽斯的住家外遭到袭击，他今天出院后贴文表示，要继续对抗俄罗斯总统蒲亭，「我们不会放弃」。

伏科夫（Leonid Volkov）今天早上出院后在通讯平台Telegram贴出影片，誓言要继续对抗蒲亭（Vladimir Putin）。

他说：「我们会努力，我们不会放弃。」还说，这次袭击造成他的手臂骨折，是蒲亭党羽「典型的土匪打招呼方式」。

现年43岁的伏科夫是俄罗斯最着名的反对派人物之一，也是纳瓦尼（Alexei Navalny）的密友，曾担任纳瓦尼的幕僚长和「反贪腐基金会」（Anti-Corruption Foundation）主席，任期在2023年结束。

伏科夫在今天的贴文说，他的腿部在袭击中被打了15次。

伏科夫今天说：「腿还好，只是走路会痛…不过，我的手臂骨折了。」

立陶宛警方发言人马托尼斯（Ramunas Matonis）向法新社证实，当地晚间时间10时左右，有一名俄罗斯公民在维尔纽斯（Vilnius）的住家附近遭到袭击。

他说，犯嫌身分尚未确定，预计今天上午将有更多关于袭击事件的细节。

立陶宛外交部长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在社群媒体贴文，谴责这起攻击事件。

他在社群媒体平台X上说说：「伏科夫遇袭的消息令人震惊。有关当局正在调查此案。肇事者必须为自己的罪行负责。」