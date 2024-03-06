纳瓦尼遗孀号召 总统投票日展现抗议声量

2 分钟

（法新社华沙6日电） 已故俄罗斯异议领袖纳瓦尼遗孀尤莉雅今天号召同胞，在本月稍晚登场的大选投票日，以在投票所外大排长龙、在选票写上「纳瓦尼」等方式，向总统蒲亭表达抗议。

纳瓦尼（Alexei Navalny）上个月在北极圈内的监狱猝逝后，尤莉雅（Yulia Navalnaya）就承诺持续推动亡夫遗志并且对抗克里姆林宫。

俄罗斯将于15日至17日举行总统大选，71岁的蒲亭（Vladimir Putin）已经掌权24年，这次以独立候选人之姿争取连任，可望压倒性胜选，取得另一个6年任期。

尤莉雅在今天发布的YouTube影片中支持试图塞爆投票所的倡议说：「我们必须利用投票日证明我们存在而且声势浩大。」

她还说：「我们必须同一天、同一时间去投票所，也就是3月17日中午12时。接下来呢？你可以自行选择。你可以投票给除了蒲亭以外的任何候选人，你可以投无效票，也可以用大写字母写上『纳瓦尼』。」

她把这场总统大选称之为「骗局」，表示蒲亭可以「操弄任何他想要的结果」。但如果投票日当天反抗行动声势浩大，可能会把克宫给吓坏。

这项倡议的支持者希望这会是俄罗斯人向克宫表达抗议一项合法而且安全的方式。