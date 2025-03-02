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纳瓦尼遗孀柏林游行 疾呼俄国终结对乌侵略行动

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（法新社柏林1日电） 俄罗斯已故反对派领袖纳瓦尼的遗孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）与数百名抗议群众今天齐上德国柏林街头，要求俄罗斯终结在乌克兰的侵略行动。

法新社报导，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）与美国总统川普（Donald Trump）在白宫发生激烈争执的隔天，尤莉雅走上柏林街头，与俄罗斯反对派政治人物雅辛（Ilya Yashin）和异议人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）一起率领游行队伍前行。

队伍中有些抗议人士举着标语，谴责俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）以及莫斯科入侵乌克兰，也有人举着海报批评川普。

昨天泽伦斯基在白宫遭共和党籍的川普及副总统范斯（JD Vance）指控对美国毫无感激、也不愿就和平进行协商，双方不欢而散。

今天柏林示威活动结束后，尤莉雅在社群平台X发文感谢那些参加示威的民众，并告诉她的支持者说：「我们不能放弃，我们不能投降。」

她说：「亚历塞依（纳瓦尼）总是说，我们不能灰心，这很重要，尤其是现在当希望似乎很渺茫的时候。」

尤莉雅的丈夫纳瓦尼（Alexei Navalny）去年2月死于北极圈的监狱，原因不明。（译者：纪锦玲）

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