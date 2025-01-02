纽奥良皮卡车恶意冲撞人群 全球谴责并同表哀悼

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（法新社巴黎1日电） 美国纽奥良喜迎跨年之际发生大型攻击事件，一辆皮卡车恶意冲撞人群造成至少15人死亡、数十人受伤。国际社会纷纷谴责暴力之外，也对死伤者表达哀悼之意。

●法国纽奥良最初是由法国殖民者建立，这起攻击发生在路易斯安那州纽奥良市内着名的法国区（French Quarter）。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在社群媒体X以法文与英文写着：「在法国人心中占有特殊地位的纽奥良遭到恐怖攻击。我们的心与死伤者家属及美国人民同在，同感悲痛。」

●乌克兰乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在X发文表示：「对美国纽奥良发生的攻击感到震惊，这起事件夺走无辜者性命，造成多人受伤。」

「我们相信谋划这起可怕事件的肇事者将被绳之以法。暴力、恐怖主义与任何威胁人类生命的行为在我们的世界没有立足之地，也绝不能容忍。我们向受害者家属表达最深切的哀悼…乌克兰与美国人民站在一起，谴责暴力。」

●欧洲联盟欧盟最高外交官员卡拉斯（Kaja Kallas）在X表示：「对纽奥良庆祝新年的人遭到蓄意攻击深感悲痛。这种暴力没有任何藉口…值此悲惨时刻之际，我们完全声援受害者及家属。」

●德国德国总理萧兹（Olaf Scholz）在X上发文：「这是来自纽奥良的可怕消息。欢欣庆祝的民众遭无谓的仇恨夺走性命或受到伤害。我们与受害者亲友一同哀悼，愿所有伤者早日康复。」

●英国英国首相施凯尔（Keir Starmer）在X上表示：「纽奥良发生令人震惊的暴力攻击，令人发指。」

他说：「在这个悲惨时刻，我的心与受害者、他们的家人、紧急救援人员和美国人同在。」

●以色列以色列外交部长萨尔（Gideon Saar）在X写着：「对纽奥良的恐怖攻击深感悲痛。我向受害者家属表达深切哀悼。愿2名受伤的以色列公民与所有伤者早日康复…恐怖主义在我们的世界没有立足之地。」 ●沙乌地阿拉伯沙乌地阿拉伯外交部在X发表声明「谴责并抨击」这次攻击。

●土耳其土耳其外交部在声明中说：「对美国纽奥良发生的攻击事件深感悲痛。我们向遇难者亲友表示哀悼…希望尽快揭露攻击动机，将那些可能为此负责的人绳之以法。」