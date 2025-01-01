纽奥良皮卡车撞人群 FBI列恐怖主义行为调查

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（法新社纽奥良1日电） 一名男子今晨驾驶皮卡车冲撞美国纽奥良市跨年狂欢民众，联邦调查局（FBI）指犯嫌已死，并称视本案为「恐怖主义行为」进行调查；警察局长则说凶嫌「铁了心大屠杀」。

纽奥良市（New Orleans）波旁街（Bourbon Street）今天凌晨3时15分左右发生恶意冲撞人群事件，当局称至少10死35伤，还有目击者说听见枪响。事发于街上人潮汹涌的跨年夜，且纽奥良今晚还将举办大学美式足球年度赛事。

案发后，FBI干员告诉记者「这不是一起恐怖主义事件」，与纽奥良市长肯崔（LaToya Cantrell）称本案为「恐怖攻击」的说法相互矛盾。

但FBI随后发布声明，表示正将本案视为「恐怖主义行为」进行调查，并提到冲撞群众的驾驶人已死。

根据声明内容，涉案驾驶冲撞群众后，接着「与当地执法人员交火，目前已经死亡」；「FBI是主导调查的机构，我们正在跟伙伴合作，将本案视为恐怖主义行为进行调查」。

FBI干员在事发现场找到疑似爆裂装置。

纽奥良警察局（New Orleans Police Department）局长寇克派屈克（Anne Kirkpatrick）稍早表示，调查人员很肯定驾驶并非不小心冲撞人群，「此事涉及一名男子以非常快的速度沿波旁街驾驶一辆皮卡车，而且是非常故意的行为」。

她告诉记者，「这名男子试图尽可能辗过更多人」，「他铁了心大屠杀并制造破坏」。

寇克派屈克还说，驾驶皮卡车的男子开枪击中2名警察，这2人情况稳定。