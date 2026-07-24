纽时报导川普专机安全疑虑 美司法部撤传票

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（法新社纽约23日电） 美国司法部今天撤回向「纽约时报」（New York Times）记者发出的传票。该案源于纽时几名记者曾报导卡达赠送给总统川普的一架飞机存在安全疑虑。

纽时表示，联邦检察官在纽约地方法官苏布拉玛宁（Arun Subramanian）主持的听证会上同意，「目前单方面撤回这些传票」。 纽时质疑政府要求取得记者电话纪录与大陪审团证词的做法，认为此举是在企图「恐吓」媒体，并提出动议要求法院撤销这些要求。 纽时的律师团队表示：「政府的行动侵犯第一修正案对新闻采访活动提供的最基本保障。」 他们表示：「这是针对记者一连串升级攻击中的最新手段，目的是恐吓记者，阻止他们进行川普政府公开不满的报导工作。」 在纽时报导卡达赠送的空军一号（Air Force One）缺乏包括反飞弹防御系统等部分安全防护措施后，政府随即发出这些传票。 卡达王室去年捐赠这架豪华客机。在此之前，川普曾抱怨自1990年起作为美国总统专机的两架老旧飞机状态不佳。

川普7月1日首次搭乘这架经过改装的波音747-8客机，但他在7月10日结束在安卡拉举行的北大西洋公约组织（NATO）会议后，却改搭另一架较旧的专机返国，引发外界议论。 土耳其与伊朗接壤，而当时美国与伊朗之间的敌对局势正好再度升温，使专机安排更受关注。

川普否认专机有任何安全疑虑，并表示他将把这架新飞机送往英国一处空军基地，供美军人员参观。