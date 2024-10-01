纽时支持贺锦丽 指川普若当选恐伤害民主

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（法新社纽约30日电） 「纽约时报」编辑委员会今天刊登文章，表态支持美国民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris），称她在这场与共和党籍对手川普竞争的选举中是「唯一爱国的总统选择」。

但纽时（The New York Times）直到文章第4段才提及贺锦丽，焦点反而都放在川普不配当总统，说他在道德上和性格上都「不适任」。

文章写道：「川普不适合当总统，这个明确且令人沮丧的事实，应该足以让任何在乎我们国家健全和民主稳定的选民拒绝让他再度当选。」

「纽约客周刊」（The New Yorker）昨天也表态指出「除了川普谁都好」，编辑们说，川普代表「对美国稳定、安定和本质的持续攻击」。

纽时在这篇长文中承认贺锦丽「或许不是每位选民眼里完美的候选人，尤其是那些对政府未能亡羊补牢而感到挫败和愤怒的选民…但我们呼吁美国人比对贺锦丽与其对手的过往纪录。贺锦丽是极为必要的人选」。

纽时编辑委员会自1956年支持艾森豪（Dwight Eisenhower）之后，就再也没有挺过共和党总统候选人。

但纽时强调，比起两党体系中「政治和原则上的竞争」，这场大选「攸关更根本的东西」，「除非美国选民群起反对，否则川普将有权力对我国民主造成深层长久的伤害」。

纽时表示，选民在具体政策上对贺锦丽提出更多要求并不为过，「鉴于这场选举的利害关系，贺锦丽或许认为她正在打一场设法避免犯下不必要错误的选战…以为成为川普之外的唯一可行选项，或许就足以让她胜选」。

「这项策略最终或许证明能赢，但这对美国人民和她自己的纪录来说都会造成损害。」

同时，纽时称共和党只不过是川普「追求重新掌权」的「工具」，还说川普若再次当上总统，「将比他的第一个任期造成更多伤害和分裂」，因此「贺锦丽是唯一的选择」。