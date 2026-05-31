纽泽西州移民收容中心周边宵禁

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（法新社纽约31日电） 美国纽泽西州纽瓦克 市长今天宣布，由于反对总统川普移民政策的抗议人士与警方再次爆发冲突，该市一处移民收容中心周边实施宵禁。

纽瓦克（Newark）市长巴拉卡（Ras Baraka）在声明中表示：「为确保所有居民安全和福祉，戴兰尼厅拘留所（Delaney Hall Detention Facility）周围半英里范围强制实施宵禁，立即生效。」

巴拉卡表示，移民暨海关执法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）营运的戴兰尼厅拘留所晚间9时至翌日清晨6时期间将禁止进入，直到另行通知为止。

这座拘留所委由私营监狱营运商营运，拥有1000个床位。该设施外连日以来成为抗议焦点，当局在连续多夜紧张情势升高下作出此一决定。

在昨天大致平和的示威活动后，包括支持ICE的反制抗议方在内，有部分抗议人士试图冲破警方设置的路障，促使警方施放催泪瓦斯。

民主党籍纽泽西州州长薛瑞尔（Mikie Sherrill）对这起暴力事件予以谴责。

她在社群平台X上表示：「我不知道这些人为什么要攻击，不清楚他们目的为何，但我拒不容许这些危险行径削弱纽泽西州对公共安全的承诺。」

当局29日将维安责任从ICE移交州警，并设置专门抗议区域，试图缓和紧张局势。然而这些措施未能防止晚间再爆冲突。

这次抗议起因于收容人不满生活条件，发起绝食和罢工。相关行动获得多位民主党籍议员声援。