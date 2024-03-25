纽约一天有两起诉讼等着他 川普忙选战也忙官司

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（法新社纽约24日电） 美国前总统川普25日将在纽约面临双重司法危机，一起关系到他的着名房产恐因巨额罚款而遭没收；另一起则涉及刑事案件审判日期是否能再往后延。

在金融诈欺案中，川普的律师团25日只有两个选择：一是证明川普有能力缴交加计利息后约达4亿5400万美元（约新台币146亿元）的罚款保证金；二是面临川普部分资产遭没收的可能性。

如果川普拿不出必要的保证金，前联邦检察官魏斯曼（Andrew Weissmann）告诉法新社说：「依我之见，对许多人来说，川普形象会一落千丈，毕竟他说自己是十分成功的亿万富豪。」

不仅颜面尽失，里契蒙大学（University of Richmond）法学教授托比亚斯（Carl Tobias）说，川普恐怕「甚至得宣布破产」。

除金融诈欺案，曼哈顿刑事法院也将于美东时间25日上午9时30分，就川普付艳星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）封口费的审判设定新开庭日。

封口费一案的庭审最初订于3月25日开始，但已被延后至少1个月。此案中，川普被控非法动用竞选资金，用以确保本名柯立福（Stephanie Clifford）的「暴风女」闭口不谈她疑与川普的一段婚外情。

川普否认与「暴风女」有染，但此案若定罪，川普最高可面临4年有期徒刑。

他的法律团队要求法官将新的庭期往后延至少3个月，让他们有时间研究检察官迟交的数千页证据。

他们也希望此案的审理能延后，直到联邦最高法院针对川普担任总统期间所做所为是否享有绝对豁免权的主张做出裁定为止。