纽约市长亚当斯接受传讯拒认罪 坚持不辞职

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（法新社纽约27日电） 纽约市长亚当斯（Eric Adams）被控诈欺、收贿等罪名遭起诉，他今天接受传讯（arraignment）到庭坚称清白。这位过去一度被视为民主党的明日之星拒绝党内要求他辞职的呼声。

亚当斯今天前往曼哈顿联邦法院接受传讯。他是美国史上首位在任遭起诉的纽约市长。

亚当斯被控电信诈欺、索取非法竞选捐款以及涉及土耳其公民和至少一名土耳其官员的共谋收贿行为等罪名。联邦法官帕克（Katherine Parker）订下次听审日期为10月2日。

亚当斯遭起诉后面临党内要求他辞职下台的呼声，但他无视党内呼声，并于昨天说，他期待为自己辩护，并呼吁纽约市民「静待听取我们这一方的说法」。

现年64岁的亚当斯今天身穿深蓝色西装，搭配紫色领带，在幕僚陪同下进入法院，他对在一旁等候的媒体未发一语，但比了一个竖起大拇指的手势。

亚当斯在法庭上表示：「我没有犯罪，庭上。」

联邦检察官威廉斯（Damian Williams）昨天以5项罪名起诉亚当斯，称他多年来「秘密收受大量不当好处」。

威廉斯告诉媒体：「起诉书指控的行为涉及外国资金、企业资金，以及多年的隐匿，严重违背公众信任。」

长达57页起诉书指控亚当斯担任布鲁克林区区长时开始收受不当好处。

根据起诉书，亚当斯接受豪华国际航班、豪华饭店住宿，以及免费的高档餐厅料理等招待。提供这些招待的人包括土耳其人士，他们藉此换取特别待遇。

检方指出，例如亚当斯向消防部门施压后，土耳其驻纽约总领事馆未经消防部门完成安全查核即核准使用。

威廉斯说：「该名土耳其官员遂其所愿，正如我们在起诉书说明一般，就在亚当斯兑现承诺4天后，他又开始索取更多旅游好处。」

亚当斯被起诉后，多位纽约民主党高层公开要求他主动辞职，纽约州民主党籍联邦众议员欧加修-寇蒂兹Alexandria Ocasio-Cortez）说，为了纽约市，亚当斯应该辞职。