纽约市长研议逮捕尼坦雅胡 以总理办公室斥应专注市政

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（法新社耶路撒冷19日电） 以色列总理尼坦雅胡办公室今天谴责纽约市长曼达尼（Zohran Mamdani），因曼达尼表示他正在考虑是否在即将登场的联合国高峰会期间逮捕这位以色列领导人。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室在社群平台X官方帐号发文写道：「曼达尼先生应该专注于解决他的政策对纽约造成的损害。」

「跟卡林汗（Karim Khan）一样，曼达尼似乎有意转移大众对他愚蠢行为的注意力，并攻击这个犹太国家、也是中东唯一民主国家的领袖。」

曼达尼在昨天刊出的专访中表示，他正在谘询纽约市的法律团队，以了解市长指示警方拘留外国领袖的权限范围，他这里指的是尼坦雅胡。 曼达尼告诉「纽约时报」：「我认为总理尼坦雅胡应该被送到海牙。他是一名遭国际刑事法院（International Criminal Court）指控的战争罪犯。」

他说：「法律允许我在纽约市做什么，我们就会做什么。」

尼坦雅胡办公室今天对曼达尼与国际刑事法院展开反击。 尼坦雅胡办公室表示：「国际刑事法院是一个袋鼠法庭（意指不公正的非法法庭），对美国人或以色列人没有管辖权。针对总理尼坦雅胡的虚假逮捕令，是由名誉扫地的前国际刑事法院检察官卡林汗发布的。」

尼坦雅胡办公室补充表示，这个逮捕令是在卡林汗遭控不当性行为的几天前发布，并称这「显然是卡林汗试图转移公众注意力并寻求规避审查的手段」。

曼达尼过去曾矢言，将派遣纽约市警察局执行国际刑事法院对遭通缉领导人的逮捕令，包括尼坦雅胡或俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）。

让全球领袖齐聚一堂的联合国大会，9月将在纽约联合国总部登场。

总部设于海牙的国际刑事法院2024年表示，有合理的理由相信，尼坦雅胡应对以色列在加萨展开攻势期间涉嫌犯下的战争罪与违反人道罪负责。这场攻势是在巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日发动残暴的跨境袭击后展开。