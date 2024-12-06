纽约警方公布新监视画面 歹徒射杀联合健保执行长逃逸

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（法新社纽约5日电） 纽约警方今天公布新的监视器画面，显示一名男子据信是在曼哈顿一家饭店外，于光天化日下近距离射杀美国联合健康保险公司（UnitedHealthcare）执行长汤普森的凶嫌。

在最新的影像中，嫌犯面容清晰可见，他正微笑或大笑；这表明昨天发生震惊全美的谋杀事件后，追捕工作取得了进展。

这起攻击发生在众目睽睽之下，电视台一再重播这段监视录影画面，数以百万计的人目睹这名蒙面凶嫌持枪射杀美国最大的医疗保险公司之一联合健康保险公司执行长汤普森（Brian Thompson）。

汤普森原定出席年度投资人会议，却于清晨时分在希尔顿饭店外遭枪手连开数枪后身亡。 警方尚未透露凶嫌作案动机，也未证实「纽约时报」（The New York Times）的报导；报导中声称在现场发现的弹壳上写有「延后」和「拒绝」这些保险公司常用来驳回理赔的字眼。 监视器画面显示，50岁的汤普森站在曼哈顿中城希尔顿饭店外的人行道上，一名穿着帽T、脸部下半部被遮住的男子从背后接近他，随后连开数枪，汤普森当场倒地。

凶嫌先徒步逃离现场，后来骑着租来的自行车朝中央公园（Central Park）方向逃逸。

纽约市警察局局长提许（Jessica Tisch）昨天在记者会中表示：「所有迹象表明，这是一场有预谋、有计画的针对性攻击。」