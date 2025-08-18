纽西兰军人涉勾结境外势力 遭判间谍罪成立

（法新社威灵顿18日电） 纽西兰1名男性军人遭控涉嫌配合境外势力从事间谍活动，纽国军事法庭今天裁定间谍罪罪名成立，创全国首例。该涉案军人尚待法院判刑。

纽西兰军事法庭得知，这名军人将军事基地的地图与照片交给假扮第3国特工的卧底官员。

该涉案军人的真实姓名、他企图配合哪个国家从事间谍行动，以及逮到这名军人的卧底官员姓名等资讯，法庭均未公布。

这名男子是纽西兰法院判处间谍罪名成立的第1人，也是继1975年1名前公务员判处间谍罪名不成立后，第2名依间谍罪审判的人。

这名军人承认他从事间谍活动未遂、以不实目的进入电脑系统，并且蓄意持有令人反感的影片内容。

该男子持有白人至上主义者塔伦（Brenton Tarrant）2019年3月在基督城（Christchurch）枪击清真寺朝拜者的直播影片副本。这起血案造成51人丧命。

事件发生后，随着警方扫荡右派极端主义团体，这名军人也成了关注对象。

检方指出，威灵顿当局监控这名军人期间，发现他「与第3方接触，表明自己是有意叛逃的现役军人」。

军事法庭也获悉，这名男子提出一份有关纽西兰北岛林顿军营（Linton Military Camp）弱点的评估报告，还提供存取密码与一些讯息，可未经授权进入该军营和附近的奥哈基亚（Ohakea）空军基地。

警方搜查涉案军人住处时起出军用弹药、1个包含基督城清真寺枪击案影片和枪手发表宣言的电脑硬碟。这名军人尚待法院判刑。