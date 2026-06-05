纽西兰污水设施故障 一夜暴雨后秽物淹民宅

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（法新社威灵顿5日电） 纽西兰首都威灵顿自来水公司表示，昨夜一场暴风雨造成污水管线堵塞，导致民宅今天遭排泄物和卫生用品等秽物淹没。

威灵顿自来水公司（Wellington Water）表示，风景如画的郊区岛湾（Island Bay）发生污水溢流，主要因为主要管道堵塞。

该公司表示，共有5处民宅受到污水溢流影响，工作人员正努力清除排泄物与卫生用品，并协助受灾民宅进行清洁与消毒。

威灵顿自来水公司在声明中表示：「溢流现场已派驻一辆真空抽吸车。我们获悉数处民宅因主要管道堵塞而出现溢流。我们正与屋主合作，协助进行清洁与消毒。」

岛湾居民皮特斯（Richard Peters）告诉纽西兰国家广播电台（RNZ），当积水退去后，现场「令人恶心」的情况变得更加糟糕。

皮特斯说：「地上简直全是粪便、卫生棉条和褐色的污水。真是污秽又恶心。」

纽西兰气象局（Metservice）表示，威灵顿昨夜观测到超过5000次闪电，一场大雷雨在2小时内为该市带来了25.7毫米的降雨量。

威灵顿自来水公司表示，这场强降雨也为摩亚点（Moa Point）污水处理厂带来更多问题；该厂自今年2月的一场暴风雨后，便一直无法正常运作。

摩亚点污水处理厂设施故障以来，已有数百万公升的未经处理污水，流入威灵顿风景优美的南海岸海滩附近海域。

尽管此后已进行了小规模修缮，但该厂要到今年11月才能完全恢复运作。

威灵顿自来水公司指出，这场大雷雨导致昨夜有更多未经处理的污水被排入大海。

该公司表示，已建议居民「远离塔拉凯纳湾（Tarakena Bay），在另行通知前，请勿在威灵顿南海岸进行游泳、冲浪或划独木舟等活动」。