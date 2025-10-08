纽西兰海域升温快全球34% 沿海居民面临风险

（法新社威灵顿8日电） 纽西兰最新研究指出，纽国周边海域升温速度远高于全球平均值34%，科学家今天警告气候变迁是如何严重冲击纽西兰岛国。

根据政府发布的报告，纽西兰周围的海域正持续升温、酸化，随着海平面上升，数以万计沿海住宅已面临威胁。

纽西兰「我们的海洋环境」（Our Marine Environment ）报告指出，环绕纽国的海水升温速度，比全球平均快了34%。

报告写道：「气候变迁正导致我们的海洋出现重大变化。」包括海水温度持续上升、海洋热浪发生频率增高、强度加剧、持续时间拉长，「许多地区的海平面上升也正在加速」。

对于纽西兰和南极洲之间巨大洋流紊乱，研究人员将之与全球暖化因素作连结。

纽西兰位置接近洋流，加上大气环流的变化，这是造成当地海洋升温如此迅速的主因。

纽西兰保育部（Department of Conservation）海洋顾问吉恩奇（Shane Geange）表示，这份报告显示「气候变迁让我们的海洋问题变本加厉」。

「例如，全球暖化使纽西兰的海水温度上升速度，远超全球其他地区。我们不仅看到海洋热浪越来越频繁、程度更剧烈，海平面上升加快，海洋也正变得更加酸化且含氧量下滑。」

资料显示，1982年至2023年间，纽西兰4个监测站的海面温度每10年平均上升摄氏0.16至0.26度。

研究同时发现，许多原生物种难以适应更暖、更酸化的海洋，而面临外来种的威胁。如纽国的原生种黄眼企鹅（yellow-eyed penguins）先前就因异常高温导致死亡事件。

吉恩奇强调：「有鉴于这些发现，纽西兰海洋环境的管理方式必须调整。我们已有足够证据须采取行动，继续拖延只会加剧海洋生态系的损害。」

报告指出，随着海平面逐渐上升，在许多低洼沿海聚落已显现受到冲击。有超过20万户房屋，总价值约1000亿美元（约新台币3.17兆元），曝露于沿海淹水及内陆洪患的风险中。（编译：纪锦玲）