纽西兰空军专机故障 总理改搭客机赴澳洲参加峰会

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（法新社威灵顿5日电） 纽西兰总理卢克森今天被迫搭乘商业航班，前往澳洲参加领袖峰会，因为空军专机发生起落架故障的问题。

卢克森（Christopher Luxon）的办公室表示，由于纽西兰国防军（New Zealand Defence Force）的波音757专机在起飞前最后一刻出现故障，总理改搭清晨从威灵顿（Wellington）起飞的定期航班前往澳洲。

卢克森一行人是搭乘纽西兰航空公司（Air New Zealand）的航班。他在跨入政坛之前曾在这家航空公司担任执行长长达7年时间。

卢克森计划飞往墨尔本，参加东南亚国家协会-澳洲特别峰会（ASEAN-Australia Special Summit），并在峰会场边会晤东南亚国家和主办国领袖。

国防军发言人表示，飞行前的检查发现前起落架系统出现故障，「目的是尽快排除故障。」

发言人还说，由于国防军2架波音757飞机中的第2架因事先排定的维修作业而留在基督城（Christchurch），暂时无法飞行，纽西兰皇家空军（Royal New Zealand Air Force, RNZAF）正应要求研究卢克森明天返国时的备用方案。

实际上，纽国官员专机的可靠性已不是首度受到质疑。

去年时任纽国总理的希金斯（Chris Hipkins）率团访问北京时，也曾安排1架备用757型飞机飞往中国，以作为故障备用计划。当时身为反对党领袖的卢克森还批评了这种做法。

军方的2架波音757自2003年开始服役。纽国国防部长柯林斯（Judith Collins）说，这2架飞机的使用年限还有4年，但目前已有更新计画。（译者：林沂锋/核稿：施施）