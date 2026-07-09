纽西兰考虑加入澳洲斐济防御联盟

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社威灵顿9日电） 纽西兰总理卢克森今天表示，纽西兰正在考虑加入澳洲与斐济签署的共同防御协定「海洋和平联盟」（Ocean of Peace Alliance）。

海洋和平联盟使斐济提升为澳洲为数不多的条约盟友。依照协议内容，当任一方遭受攻击，另一方有义务前来「共同防御」。澳洲和斐济并表示，欢迎其他有军队的太平洋国家加入。

卢克森（Christopher Luxon）今天说，纽西兰乐见澳斐签约成为军事盟友。他并强调，纽澳两国关系紧密，双方军事同盟日益茁壮；纽西兰与斐济的关系也长久且坚实。

卢克森进一步表示，纽西兰已与澳斐两国讨论「如何使太平洋地区对所有人来说更安全」，因此透过加入海洋和平联盟来与两国合作，可说「合乎逻辑」。

澳洲试图超越中国在南太平洋的势力操作。而就在澳洲与斐济本月6日签署共同防御协定数小时后，中国便朝太平洋试射1枚具核能力的长程弹道飞弹。

纽西兰外交部长皮特斯（Winston Peters）当天便表示，中国这项行动非太平洋国家所愿，且违背南太平洋的稳定与和平。

他今天也说，太平洋国家领袖长期以来寻求对区域安全采取区域主导的回应方式，若纽西兰能加入海洋和平联盟来「提升与澳洲、斐济及其他太平洋国家的长久关系，意味我们将成为甚至更紧密的伙伴」。

纽西兰国防部长潘克（Chris Penk）今天同样表示，海洋和平联盟会是「促进太平洋地区团结的契机」。

根据法新社6月取得的1份纽西兰政府内部文件，纽国军方曾警告，中国在太平洋的海军突袭及试射弹道飞弹可能常态化。