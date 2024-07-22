纽西兰认定「自杀工具包」致4死

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（法新社威灵顿22日电） 根据今天发布的调查结果，纽西兰一名验尸官正式认定4起死亡案件与一名前加拿大厨师在网路上贩售的「自杀工具包」有关。

验尸官康宁汉（Alexandra Cunninghame）发现，一名40岁私人健身教练与年龄介于18岁至21岁的3名学生向跟加拿大人拉奥（Kenneth Law）有关的企业购买自杀工具包（suicide kit），之后自我了断。

加拿大警方认为，自从2020年以来，一直到去年被捕，拉奥于这段期间向40多国的多达1200人寄送自杀工具包，尤其针对网路上容易受影响的族群。

加拿大检方指称，这些工具包内含一种食品添加剂，若误食恐致命。

拉奥于去年5月在加拿大被捕，遭控14项谋杀及14项协助自杀或辅导自杀等罪名。他对这些指控予以否认。

在国际刑警组织（INTERPOL）警告下，其他数国已展开调查。

英国警方表示，至少有272人上拉奥的网站购物，其中88人已经死亡。在义大利，有9名买家身分已获确认，其中至少1人死亡。

警方表示，加拿大受害者男女都有，年龄介于16岁至36岁间。

康宁汉表示，纽西兰的自杀预防办公室（Suicide Prevention Office）已经要求网路服务供应商封锁拉奥的网站。