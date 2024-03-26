纽西兰：「国家支持」中国骇客入侵政府电脑系统

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（法新社威灵顿26日电） 纽西兰今天指责「国家支持」的中国骇客于2021年发动「恶意」网路攻击，渗透纽国政府敏感的电脑系统。

纽西兰反间谍机构表示，由国家支持、称为APT40的团体入侵连结国会网路的电脑系统。

英国稍早也提出类似指控，称与北京有关的团体入侵其国会网路帐号。

纽西兰国防部长柯林斯（Judith Collins）表示，经过「可靠的技术评估」后，可将这次网攻归因于此。

她在声明中说：「这些网路内含重要资讯，让纽西兰政府能够有效运作…保护这些资讯免受所有恶意网路威胁至关重要。」

根据美国国土安全部旗下的网路安全和基础设施安全局（CISA）资料，APT40之前锁定「政府组织、企业，以及各种产业的大学院校」为攻击目标。

复杂网路攻击的归因在技术上相当困难，在政治上也易引发争议，并有可能会激怒中国。

英国副首相陶敦（Oliver Dowden）说，将召见中国驻伦敦大使说明此事；外交大臣卡麦隆（David Cameron）也说，已向中国外交部长王毅提出这个问题。

王毅近期罕见造访纽西兰，当时他强调与「朋友」合作的必要性。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）