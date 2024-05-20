经济与移民政策获认同 多明尼加总统阿比纳德连任

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（法新社圣多明哥19日电） 多明尼加总统阿比纳德（Luis Abinader）今天顺利连任，获得另一个4年任期，这是选民认可他处理经济和对海地移民采取强硬政策。

多明尼加与海地分列加勒比海的伊斯班尼奥拉岛（Hispaniola）东西两侧，但多明尼加比较繁荣，与饱受混乱困扰、帮派暴力已持续数月的海地形成鲜明对比。

海地动荡是这次多明尼加总统大选的关键议题，但56岁的阿比纳德也夸耀在处理经济和COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情上获得成功。

当计票结果超过21%时，他的主要竞争对手、前总统费南德兹（Leonel Fernandez）承认败选，并祝贺阿比纳德当选连任。

阿比纳德在首都圣多明哥（Santo Domingo）的竞选总部向数百名支持者发表谈话时说：「我现在和将来都会是全体多明尼加人的总统。」

阿比纳德在费南德兹等两位主要竞争对手认输后不久说：「人民已清楚地表达他们的意愿…我接受大家对我的托付，职责所在定不负所托。」

当记票结果来到25%时，阿比纳德以超过59%的得票率领先，并领先费南德兹的27%整整超过30个百分点。总统当选人必须获得超过50%的选票才能避免进入第2轮投票。