经济危机"带动"博彩业

去年刚冒头的经济危机并没有给2008年的博彩业带来任何损失，甚至创造了29亿瑞郎的新纪录。
瑞士联邦司法局(BJ)近日公布，去年瑞士居民人均为彩票和博彩业“投资”了370瑞郎，比2007年多2.5%。继2007年博彩业销售低迷后，去年的成绩一举超过2006年的历史纪录，营业额比06年多出4300万瑞郎。其博彩总收入，也就是买彩票、赌博的人所损失的金额也有所上升。
去年赌博收益为9.11亿瑞郎，比07年多1.8%。创收增幅最大的是彩票欧洲百万，达4.54亿瑞郎，比07年高0.41亿。瑞士彩票的收益是5.45亿瑞郎，仍保持领先。体育彩票还是彩票收益中的重头戏。去年各州彩票、体育基金会及部分运动协会的总盈利为5.35亿瑞郎，比07年多0.12亿。 (图：Keystone)
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