结束多元包容政策 川普政府开始解雇DEI员工

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普政府今天指示联邦机构开始解雇「多元、公平及包容」（DEI）计画的联邦员工。本周稍早，川普政府宣布让这些员工放有薪假。

撤销用来对抗种族主义和性别主义等歧视的职位，是现年78岁、共和党籍总统川普重返白宫后采取的一系列保守措施中的最新一项。

根据美国人事管理局备忘录，「每个机构、部门或委员会负责人，都应在法律许可的最大范围内采取行动，在60天内终止多元、公平及包容（DEI）计画，多元、平等、包容和可及性（DEIA）计画和主导『环境正义』的所有办公室和职位」。

川普在本周稍早已下令政府机构负责人在今天下班前，提交减少DEI办公室员工的书面计画。

然而，在美国人事管理局的备忘录提及环境正义似乎是新的。

美国环境保护署网站将环境正义定义为「在机构决策和其他影响人类健康和环境的联邦活动中，无论收入、种族、肤色、民族血统、部落归属或残疾与否的所有人，都应得到公正对待和有意义地参与」。

DEI计画的目的是为了提供更多机会，给女性、少数族裔、LGBTQ+（女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别、酷儿，使用「+」表示其他更多的无限可能）性别少数人口以及其他传统上代表性不足的群体。

民权倡议者认为，这类计画对于解决长期不平等和结构性种族歧视有其必要。不过，川普及其支持者则认为，DEI计画最后会对其他美国人造成不公平的歧视，并削弱应聘者在工作聘用或升迁中，以能力为基础的重要性。