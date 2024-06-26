维基解密创办人亚桑杰认罪后获释 澳洲总理：乐见这项进展

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（法新社塞班岛26日电） 「维基解密」创办人亚桑杰今天正式承认违反美国间谍法后，获美属北马里亚纳群岛塞班岛法院释放，并根据协议返回故乡澳洲。澳洲总理艾班尼斯表示「乐见这项进展」。

在长达3个小时的审判中，亚桑杰（Julian Assange）对一项共谋取得及披露美国国防机密文件的刑事指控认罪，但他说，他相信保障论自由的美国宪法第一修正案（First Amendment）可为他的行动提供保护。

他告诉法院：「作为一名记者，我鼓励我的消息来源提供据称是机密的资讯，以公布这些内容。」

他说：「我认为宪法第一修正案保护了这项行动，但我承认这是违反间谍法的行为。」

亚桑杰看似疲惫但心情轻松，在休息期间与澳洲驻美大使陆克文（Kevin Rudd）相视一笑。

考量到亚桑杰已在英国监狱服刑一段时间，首席美国地方法官曼格洛纳（Ramona V. Manglona）接受他的认罪，并让他重获自由。

52岁的亚桑杰在当地时间中午（台北时间上午10时）过后搭乘私人飞机，在澳洲驻美国和驻英国大使陪同下离开塞班岛。他们预定在当地时间晚上7时（台北时间下午5时）降落坎培拉。

艾班尼斯说，这是「值得欢迎的进展」，此前澳洲政府曾说亚桑杰的案件「拖延了太久」，「继续监禁他不会有任何好处」。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）