维安消息人士：马利首都遭圣战士攻击 逾70人丧生

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（法新社马利首都巴马科19日电） 维安消息人士今天表示，马利首都巴马科爆发宪兵训练中心和机场遭到圣战士攻击的事件，造成70多人死亡、200人受伤，成为近年来伤亡人数最多的攻击事件之一。

专家指出，巴马科（Bamako）17日发生的攻击事件是多年来首见，对执政的军政府造成沉重打击。

尽管圣战士多年来横行马利，但这场造成重大伤亡的攻击事件，已让外界开始检视军政府的军事策略，军政府声称安全情势仍在掌控之下的说法同样遭到质疑。 向来与盖达组织（Al-Qaeda）有往来的「伊斯兰和穆斯林支持组织」（JNIM）声称犯下这次攻击行动，这在马利引起了普遍的震惊与谴责。

许多马利人在社群媒体要求对他们所认为的安全漏洞究责。

不愿透露姓名的维安消息人士表示，17日的袭击已造成77人死亡、255人受伤。

经过验证的1份官方机密文件显示，死亡人数约100人，其中81名受害者的身分已确认。 马利参谋总部17日晚间承认「有一些人丧生」，特别是宪兵训练中心的人员。 迄今为止，马利军政府并未透露任何安葬安排，也未提及针对攻击采取的未来因应措施，昨天的内阁会议纪录也只字未提。

「伊斯兰和穆斯林支持组织」声称其数十名战士发动攻击造成敌方「数百人」伤亡，其中包括俄罗斯准军事组织瓦格纳集团（Wagner）的成员。

这场攻击发生的前一天，由军政府领导的马利、尼日和布吉纳法索所成立的沙赫尔国家联盟（Alliance of Sahel States, AES）成立满一周年。

这3个国家自2020年来发生一连串政变后，一直处于军事统治，已与前殖民统治者法国断绝关系，并在军事和政治上转向包括俄罗斯在内的其他伙伴。

马利某些地区几乎每天都会发生攻击事件，但首都巴马科通常不会。

自2012年以来，马利这个西非国家一直受到隶属盖达组织和伊斯兰国（Islamic State）不同派系的蹂躏。