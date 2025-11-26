维珍创办人布兰森妻子80岁辞世 家属沉痛哀悼

（法新社伦敦26日电） 英国企业家布兰森（Richard Branson）宣布妻子坦普尔曼（Joan Templeman）辞世后，今天发文悼念表示：「没有她，生活再也无法相同」。

维珍集团（Virgin Group）创办人布兰森昨天晚间在社群媒体Instagram上宣布坦普尔曼80岁辞世，坦言自己「心碎不已」。

他并未说明妻子的具体死因，但在随后的部落格文章中提到，坦普尔曼最近因背伤在英国住院疗养。

布兰森回顾两人长达数十年的情感，表示他们拥有「50年难以置信的珍贵回忆」。

他在维珍集团官网发布的讯息中写道：「这些年充满泪水与欢笑、善良，以及远超言语所能形容、塑造我们家庭的爱情。」

「这段关系很美好，我们总是欢笑连连。我们真的很幸运。」

布兰森表示，包括一对成年子女荷莉（Holly）与山姆（Sam），以及多名孙儿在内的全家人，对坦普尔曼的离世感到「万分悲痛」。

这对夫妻1976年在伦敦初次相遇，布兰森曾坦言自己是一见钟情。

两人于13年后在维京群岛的尼克尔岛（Necker Island）完婚。这座岛屿是布兰森1970年代末以18万美元购入，夫妻在岛上居住数十年。

坦普尔曼一向低调避开镁光灯，布兰森形容她是「脚踏实地的苏格兰女士」及「极为低调的人」，几乎不曾接受媒体采访。