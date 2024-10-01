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维解创办人：为获自由而承认新闻报导有罪

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（法新史特拉斯堡1日电） 揭密网站「维基解密」（Wikileaks）创办人亚桑杰今天表示，他之所以能够在遭到监禁多年后获释，全因自己承认「从事新闻报导有罪」。

亚桑杰（Julian Assange）在人权机构「欧洲理事会」（Council of Europe）位于史特拉斯堡（Strasbourg）的总部发表获释以来的首度公开演说。

他告诉欧洲理事会：「我今天不是因为制度运作良好才享有自由之身。我今天之所以能在多年监禁之后重获自由，是因为我承认新闻报导有罪。」

欧洲理事会议员大会（PACE）曾发表报告，对于亚桑杰所受待遇感到震惊，并说这已对人权产生寒蝉效应。

过去14年大部分时间里，亚桑杰若非藏匿厄瓜多驻伦敦大使馆以免遭到逮补，就是被关押在伦敦高度戒备的贝尔马什监狱（Prison Belmarsh）。

亚桑杰因公布数十万份美国政府机密文件而服刑，今年6月达成认罪协议后获释。

维基解密爆料内容包括美国国务院对各国领袖口无遮拦的评述、针对运用法外手段杀人的描述和对盟邦的情搜。

他说：「我最终选择自由而非难以实现的正义…对我而言，正义现在是得不到的。」亚桑杰并说他曾面临最高175年徒刑。

亚桑杰在妻子史黛拉（Stella Assange）陪同下平静地说：「新闻报导不是罪，而是撑起自由和知情社会的支柱。基本问题很简单：新闻记者不应该因为履行职责而被起诉。」

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