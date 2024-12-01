绿色和平4名活动人士登韩船示威遭警拘留 包括1台湾人

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（法新社釜山1日电） 「全球塑胶公约」谈判进入最后一天。「绿色和平」组织表示，旗下4名活动人士11月30日登上1艘韩国运输船，意图阻止塑胶原料运送到其他地区的塑胶生产工厂，结果遭韩国警方拘留，其中包括1名台籍人士。

绿色和平代表团长暨全球减塑专案负责人福布斯（Graham Forbes）表示，这4名活动人士遭控「非法入侵和干扰商业营运」。全球塑胶公约（Global Plastics Treaty）第五次谈判会议（INC-5）11月25日至12月1日在韩国釜山举行，绿色和平本次派出27人团队以参观资格进入谈判会场。

据报导，分别来自台湾、英国、德国、墨西哥的4名活动人士昨天在韩国近海登上从韩华道达尔能源（Hanwha TotalEnergies Petrochemical）工厂装载有毒塑胶原料丙烯（propylene）的运输船Buena Alba号，并以可清洗颜料在船上写下「塑胶致命」（PLASTIC KILLS）字样，藉此呼吁正进行最后一轮谈判的各国代表抵制化石燃料与石化产业干涉，确保塑胶减产纳入公约内容。

根据绿色和平，本次示威行动持续了12个小时。

目前近200个国家的代表正在釜山进行谈判，但部分代表呼吁延长会议，并指责少数国家企图阻挠与会国家达成雄心勃勃的「全球塑胶公约」。

福布斯说，「我们希望这些活动人士所展现的勇气能激励各国代表。他们忍受夜间的严寒，只为大声、明确地宣告，除非减少塑胶生产，否则这项公约将宣告失败。」

他还说，「我们呼吁韩国当局立即释放这些活动人士。」

负责管理Buena Alba号的韩国公司Wooil Shipping昨天告诉法新社，受到示威行动影响，「我们整天都无法装载任何货物」。