缅甸通过反网路诈骗法 犯罪情节严重可处死刑

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（法新社仰光30日综合外电报导）缅甸军方支持的国会最近通过立法，凡网路诈骗集团犯嫌若涉人口贩运、强行拘禁、暴力胁迫他人从事网路诈骗行为，处10年以上监禁，最高可处死刑。

缅甸边境一些地区由武装团体或民兵所控制，如妙瓦底（Myawaddy）、果敢（Kokang）等地，近年来成为全球网路诈骗、人口贩运与强迫劳动的犯罪温床。

受到美国和中国等国际压力，缅甸总统敏昂莱（Min Aung Hlaing）承诺，将强力打击非法网路诈骗。

根据缅甸在5月公布的草案规定，「强迫他人从事网路诈骗，包括施以暴力、虐待、酷刑、非法掳人或拘禁」，将处以10年上以监禁、或无期徒刑，或判处死刑。

此法案已由缅甸军方主导的议会于28日正式通过。

下议院议员艾昌（Aye Chan）告诉法新社，死刑条款已正式纳入法案通过。

对于造成他人死亡的诈骗犯罪，明文规定：「应处以死刑。」

此外，经营网路诈骗机房或涉及加密货币的诈骗罪犯，最高可判无期徒刑。

联合国毒品暨犯罪问题办公室（UNODC）稍早表示，缅甸境内的KK园区、水沟谷（Shwe Kokko）等诈骗重镇被扫荡之后，主谋纷纷转移至柬埔寨经营。

缅甸上议院议员娜友扎娜娃（Naw Yuzana Wah）告诉法新社说，国际压力促使缅甸官员积极处理诈骗乱象。

她说：「由于有许多武装势力和组织涉入这个产业，因此我们面临许多挑战。」（编译：纪锦玲）