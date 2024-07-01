缅甸逮捕涉哄抬米价日本超市主管 东京吁尽快放人

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（法新社仰光1日电） 缅甸军政府表示，当地连锁超市Aeon Orange有4名高阶主管因涉嫌哄抬米价而遭逮捕，其中包括1名日籍主管，日本政府要求立即释放此人。

缅甸军政府资讯小组宣布，当局针对碾米厂及超市进行调查后，逮捕53岁的Aeon Orange商品总部长笠松洋。

当局指出，笠松洋及3位缅甸公民涉嫌打破「必需品及服务法」（Essential Supplies And Services Law）规定的参考价格，「以更高的价格销售稻米，目标是制造经济混乱」。

Aeon Orange是由日本永旺集团（Aeon Co）与仰光「缅甸创造」（Creation Myanmar）公司合资经营的超市。

缅甸当局并未透露笠松洋被逮捕的时间、拘留地点等细节。

日本内阁官房长官林芳正今天在东京告诉记者，据日方了解，涉案日本公民正在仰光的警局接受审讯。

林芳正说：「我们…呼吁地方当局立即释放他。」

据报导，1名律师昨天与笠松洋会面后告诉日本大使馆官员，「笠松洋的健康状况无虞」。

米是缅甸民众的主食，然而根据贸易商说法，米价近几个月涨幅超过1倍。官方媒体将之归咎于圣婴现象（El Nino），及市场上有人故意囤积稻米。

缅甸军方于2021年发动政变夺权。分析师指出，军方与反对派的冲突也影响了稻米的种植、收获及运输作业。