缔结防务协议后 印尼、澳洲展开4天2000官兵联合军演

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（法新社印尼诗都文罗13日电） 印尼与澳洲8月缔结新防务协议，承诺在应对亚太安全威胁方面进行更密切的合作。两国今天在印尼东爪哇省（East Java）展开4天联合军演，期间共有约2000名官兵将进行陆海空与网路作战演训。

综合法新社与美联社报导，两军在东爪哇省诗都文罗（Situbondo）巴农甘海滩（Banongan beach）附近展开代号Exercise Keris Woomera 2024（KW24）实弹演习，将出动包括战车、舰艇、战机、登陆艇和攻击直升机等，官兵将演练联合登陆行动、灾难时期非战斗疏散行动，以及网路作战。

澳洲防长马勒斯（Richard Marles）指出，这将是澳洲「今年在海外执行的最大规模军演」。

印尼与澳洲两国于今年8月签署「澳洲－印尼防卫合作协议」（Australia-Indonesia Defence Cooperation Agreement），时任印尼国防部长暨总统当选人普拉伯沃（Prabowo Subianto）曾形容，这是两国关系的里程碑，具有重大历史意义。

上述协议是普拉伯沃当时访问坎培拉之际对外公布，条款包括两国举行联合军演，及允许彼此的军队前往对方国家驻扎。

为因应包括南海等持续增加的亚太区域冲突热点，印尼与澳洲已寻求提升两国安全关系。目前有多个声索国主张对南海存在争议的岛礁和水域拥有主权。

在美中竞争下，亚太区域的许多国家纷纷选边站。本月稍早，雅加达也与俄罗斯在爪哇东部沿海举行联合海军演习。印尼总统普拉伯沃则在日前出访北京和华府，希望平衡与所有大国的关系。