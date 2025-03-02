缠斗40年 库德工人党宣布愿与土耳其政府停火

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（法新社伊斯坦堡1日电） 武装团体库德工人党今天宣布，将与土耳其政府立即停火，以响应被囚禁的领导人欧加兰关于解除武装的呼吁，这是结束长达40年叛乱的重要进展。

欧加兰（Abdullah Ocalan）2月27日呼吁库德工人党（PKK）放下武器并解散，土耳其总统艾尔段（Tayyip Erdogan）政府和亲库德族的反对党人民平等与民主党（DEM）都表示支持。

自1984年库德工人党发动武装叛乱以来，已造成4万多人丧生，若这次停火协议能成功结束长期冲突，则将对当地产生广泛影响。被土耳其政府视为非法的库德工人党，目前以伊拉克北部山区为根据地。

这项停火提议也可能让艾尔段在国内获得更多支持，并带来历史性契机，为土耳其东南部带来和平与发展。这个地区的冲突不但造成伤亡，也让经济遭受严重破坏。

库德工人党表示，希望土耳其政府给予欧加兰更多自由，以便他能够领导解除武装进程。欧加兰自1999年以来受到几近完全隔离的监禁。

与库德工人党有关联的菲拉特通讯社（Firat News Agency）报导，库德工人党声明表示：「我们库德工人党完全同意（欧加兰）呼吁的内容，我们将遵从并落实呼吁要求。」

艾尔段表示，他支持由民族主义盟友所发起的和平进程，但他警告，除非库德工人党履行解散承诺，否则土耳其将继续打击该组织。（译者：纪锦玲）