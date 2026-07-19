网红泰特兄弟在美被捕 涉性侵贩运人口英国设法引渡

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（法新社迈阿密18日电） 言论极端的美国社群网红泰特（Andrew Tate）与弟弟崔斯坦（Tristan Tate）今天在迈阿密被捕。英国正寻求将两人引渡回国受审，并追加包括涉强暴、人口贩运与伤害等新罪名。

美国司法部法警局（Marshals Service）证实，39岁的泰特和他的弟弟崔斯坦已经被捕。

根据美国媒体TMZ在X平台上张贴的画面显示，执法人员将两人扣上手铐，并押上警车。有围观者询问崔斯坦是否有话要说，他并未作答。

英国皇家检察署（Crown Prosecution Service, CPS）声明指出，将起诉泰特兄弟，他们目前已被美国法警局人员逮捕。

英检察署重案组负责人麦克哈菲（Malcolm McHaffie）在声明中表示：「我们决定起诉泰特兄弟，追加罪名包括强暴、安排人口贩运、性剥削，以及散布有关儿童不雅照片等。」

他表示，英国检方已要求美国引渡泰特兄弟。英国方面的最新指控，来自贝德福郡警方（Bedfordshire Police）的新证据，被害人总数增加到7人。

此外，伦敦北部赫特福郡（Hertfordshire）警方今年稍早宣布，对2014至2015年间多名女性指控泰特涉及强暴及性侵，警方将重启调查。

泰特兄弟在英国，还被控逃漏税与洗钱。而这对兄弟否认所有指控。

泰特兄弟拥有英国和美国双重国籍，过去一直积极支持美国总统川普（Donald Trump）。

2025年3月，美国佛罗里达州曾对两人展开刑事调查，但目前调查进展并不明朗。

泰特是网路「男性圈」（manosphere）社群的主要倡导者之一，聚焦于传统阳刚气质、反女权，以及自我提升等议题。

他经常透过社群媒体宣传他的争议性观点，包括大男人主义、强烈厌女等论调。他在X平台上拥有1080万名追随者。

两兄弟近年落脚罗马尼亚，在当地也面临指控，包括涉嫌贩运未成年人口、与未成年人发生性行为，以及洗钱等罪名。（编译：纪锦玲）