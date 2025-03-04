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罕见抗体血液救活240万名婴儿 澳洲「金臂人」辞世

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（法新社雪梨4日电） 澳洲卫生官员表示，因为用他含有罕见抗体的血液拯救240万名婴儿，而被称为「金臂人」的澳洲男子，上月在疗养院辞世，享寿88岁。

澳洲红十字会（Australian Red Cross）组织Lifeblood在声明中表示，哈里森（James Harrison）在64年间挽袖捐血多达1173次。

他的血浆中含有罕见Anti-D抗体，可用来为因为与未出生的胎儿血型不合、血液可能攻击孩子的孕妇制造药物；这也就是所谓的「新生儿溶血症」（HDFN）。

政府资料显示，虽然无法得知若没有Anti-D保护，会造成多少婴儿死亡，但直到1966年为止，有多达1/100的女性受到「新生儿溶血症」影响。

1966年在澳洲进行Anti-D试验取得成功后，Lifeblood 开始寻找拥有Anti-D抗体的人，来扩大计画规模。

而哈里森正好符合要求。

Lifeblood表示，直到2018年退休为止，哈里森从未错过任何一次捐血。

他的血液被用来制造240万剂疫苗。

根据「雪梨晨驱报」（Sydney Morning Herald），哈里森捐血1173次，1163次来自右臂，10次来自左臂。

2月17日，哈里森在睡梦中病逝于新南威尔斯州中央海岸的疗养院。

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